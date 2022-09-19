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36 минут назад

Карелин дал совет отстраненным российским спортсменам

Lenta.ru

Трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин дал совет отстраненным российским спортсменам. Его цитирует ТАСС.

Карелин дал совет отстраненным российским спортсменам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соглашусь, что по остроте восприятия действующим спортсменам сейчас тяжело, но это не какая-то супернеординарная, небывалая ситуация, нет. Надо терпеть», — заявил Карелин.

Он подчеркнул, что атлеты должны быть готовы в любое время вернуться на международную арену.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о возможном выступлении на международных турнирах без флага и гимна.

«Я спортсмен, мое дело — показывать свою работу на высшем уровне. С флагом или без флага — не важно, для меня нет значения. Все прекрасно знают, что я представляю Россию», — отметил он.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В большинстве видов спорта отечественные атлеты полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние виды спорта,Артур Далалоян,Александр Карелин,
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