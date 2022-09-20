Уехавшего в США саблиста Лоханова исключили из сборной России

Саблист Константин Лоханов исключен из состава сборной России по фехтованию 9 сентября.

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Документ об изменениях в списке кандидатов в сборную опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

В начале сентября «Матч ТВ» сообщил, что Лоханов уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию.

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов 5 сентября заявил, что Лоханов был исключен из cборной, а также cнят cо cтавки ФГБУ ЦCП cразу поcле отъезда в CША.