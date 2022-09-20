Саблист Константин Лоханов, сбежавший в США, исключен из состава сборной России по фехтованию 9 сентября, следует из документа, опубликованного на сайте министерства спорта.

Ранее «Матч ТВ» стало известно, что Лоханов улетел в США и принял решение заняться там тренерской деятельностью. Также он предлагал последовать примеру жене — двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой.

В ответ она отказалась и подала на развод.