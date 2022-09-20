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2 часа назад

Сбежавшего в США саблиста исключили из сборной России по фехтованию

Матч ТВ

Саблист Константин Лоханов, сбежавший в США, исключен из состава сборной России по фехтованию 9 сентября, следует из документа, опубликованного на сайте министерства спорта.

Ранее «Матч ТВ» стало известно, что Лоханов улетел в США и принял решение заняться там тренерской деятельностью. Также он предлагал последовать примеру жене — двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой.

В ответ она отказалась и подала на развод.

Лоханову 23 года, он двукратный чемпион мира среди юниоров (2017 и 2018).

Летние виды спорта,Видео,София Позднякова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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