Саблист Константин Лоханов, сбежавший в США, исключен из состава сборной России по фехтованию 9 сентября, следует из документа, опубликованного на сайте министерства спорта.
Ранее «Матч ТВ» стало известно, что Лоханов улетел в США и принял решение заняться там тренерской деятельностью. Также он предлагал последовать примеру жене — двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой.
В ответ она отказалась и подала на развод.
Лоханову 23 года, он двукратный чемпион мира среди юниоров (2017 и 2018).