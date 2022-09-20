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57 минут назад

Уехавшего в США фехтовальщика наказали в России

Lenta.ru

Уехавший в США саблист Константин Лоханов исключен из списка кандидатов в сборную России по фехтованию. Об этом сообщается на сайте министерства спорта.

Уехавшего в США фехтовальщика наказали в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмена наказали за то, что он не поставил в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР) о своем отъезде в США. В Соединенных Штатах фехтовальщик собирается заниматься тренерской деятельностью.

5 сентября стало известно, что Лоханов разводится с олимпийской чемпионкой по сабле Софией Поздняковой. Сообщалось, что мужчина уехал в США, чтобы заниматься тренерской деятельностью. Лоханов предлагал жене поехать с ним, однако фехтовальщица решила остаться в России и подать на развод.

Лоханов участвовал в Олимпиаде-2020, однако не завоевал медалей. Он является двукратным чемпионом мира по сабле среди юниоров.

Летние виды спорта,София Позднякова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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