Олимпийский чемпион Баландин завершил карьеру в 27 лет

— За долгие годы тренировок я понял, что упорный труд всегда вознаграждается, а мечта приближается с каждым тренировочным денем. Помните об этом, когда вам будет лень идти на тренировку или вы будете не верить в себя. Всё это не зря.

Самое главное в спорте — это поддержка. Огромное спасибо моей семье за то, что они всегда поддерживали и помогали мне. Огромное спасибо всем тренерам, которые вкладывали свой опыт, свои знания, свои силы и нервы в мое становление как спортсмена. Большое спасибо моим друзьям, которые всегда были рядом. Моей любящей жене, которая поддерживала меня в самые сложные моменты.

Спасибо вам всем за то, что верили в меня, болели за меня. Мы вместе с вами переживали и победы, и поражения. Радовались покорению новых вершин. Я по прежнему вдохновлен. Начинается новый этап моей жизни. В голове у меня очень много крутых проектов, которые мы в скором времени реализуем, — сказал 27-летний Баландин в видеообращении, которое опубликовал у себя в соцсетях.