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2 часа назад

Олимпийский чемпион по плаванию Баландин завершил карьеру спортсмена в 27 лет

Матч ТВ

Казахстанский пловец Дмитрий Баландин, выигравший золото Олимпиады в Рио де Жанейро, завершил карьеру спортсмена.

Олимпийский чемпион Баландин завершил карьеру в 27 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2016 году он выиграл золото на дистанции 200 метров брассом.

— За долгие годы тренировок я понял, что упорный труд всегда вознаграждается, а мечта приближается с каждым тренировочным денем. Помните об этом, когда вам будет лень идти на тренировку или вы будете не верить в себя. Всё это не зря.

Самое главное в спорте — это поддержка. Огромное спасибо моей семье за то, что они всегда поддерживали и помогали мне. Огромное спасибо всем тренерам, которые вкладывали свой опыт, свои знания, свои силы и нервы в мое становление как спортсмена. Большое спасибо моим друзьям, которые всегда были рядом. Моей любящей жене, которая поддерживала меня в самые сложные моменты.

Спасибо вам всем за то, что верили в меня, болели за меня. Мы вместе с вами переживали и победы, и поражения. Радовались покорению новых вершин. Я по прежнему вдохновлен. Начинается новый этап моей жизни. В голове у меня очень много крутых проектов, которые мы в скором времени реализуем, — сказал 27-летний Баландин в видеообращении, которое опубликовал у себя в соцсетях.

Летние виды спорта,Дмитрий Баландин,
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