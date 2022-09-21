Раскрыт результат допинг‑пробы «Б» Камилы Валиевой

Допинг проба «Б» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат, сообщает американский журналист Дейв Лиз в блоге The Skating Lesson в Twitter.
Валиева на Олимпийских играх в Пекине принимала участие в командных соревнованиях, где российские спортсмены выиграли золотую медаль. На следующий день после произвольной программы «командника» стало известно, что в допинг пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в декабре, обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личных соревнованиях, где она заняла четвертое место.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова 15 сентября сообщила, что примерные сроки окончания слушаний по делу 16 летней Валиевой — конец сентября — начало октября.