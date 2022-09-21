Раскрыт результат допинг‑пробы «Б» Камилы Валиевой

Валиева на Олимпийских играх в Пекине принимала участие в командных соревнованиях, где российские спортсмены выиграли золотую медаль. На следующий день после произвольной программы «командника» стало известно, что в допинг пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в декабре, обнаружен запрещенный препарат триметазидин.