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2 часа назад

Допинг‑проба «Б» Камилы Валиевой дала положительный результат — The Skating Lesson

Матч ТВ

Допинг проба «Б» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат, сообщает американский журналист Дейв Лиз в блоге The Skating Lesson в Twitter.

Раскрыт результат допинг‑пробы «Б» Камилы Валиевой
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Валиева на Олимпийских играх в Пекине принимала участие в командных соревнованиях, где российские спортсмены выиграли золотую медаль. На следующий день после произвольной программы «командника» стало известно, что в допинг пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в декабре, обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личных соревнованиях, где она заняла четвертое место.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова 15 сентября сообщила, что примерные сроки окончания слушаний по делу 16 летней Валиевой — конец сентября — начало октября.

Летние виды спорта,Камила Валиева,Вероника Логинова,
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