Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Рафаэль Чимишкян умер в возрасте 93 лет

Газета.Ruиещё 4

Легендарный грузинский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1952 года Рафаэль Чимишкян умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Грузии.

Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О причинах смерти Чимишкяна не сообщается, отмечает Life.ru.

«Национальный олимпийский комитет Грузии выражает глубокое сожаление в связи с кончиной первого олимпийского чемпиона грузинской тяжёлой атлетики, 11-кратного рекордсмена мира, многократного чемпиона Европы и мира, легендарного тяжелоатлета Рафаэля Чимишкяна и выражает соболезнования его семье, близким и всему спортивному сообществу», — говорится в сообщении НОК Грузии в соцсетях.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители