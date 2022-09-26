Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян

Легендарный грузинский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1952 года Рафаэль Чимишкян умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Грузии.
О причинах смерти Чимишкяна не сообщается, отмечает Life.ru.
«Национальный олимпийский комитет Грузии выражает глубокое сожаление в связи с кончиной первого олимпийского чемпиона грузинской тяжёлой атлетики, 11-кратного рекордсмена мира, многократного чемпиона Европы и мира, легендарного тяжелоатлета Рафаэля Чимишкяна и выражает соболезнования его семье, близким и всему спортивному сообществу», — говорится в сообщении НОК Грузии в соцсетях.