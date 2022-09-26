Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян

«Национальный олимпийский комитет Грузии выражает глубокое сожаление в связи с кончиной первого олимпийского чемпиона грузинской тяжёлой атлетики, 11-кратного рекордсмена мира, многократного чемпиона Европы и мира, легендарного тяжелоатлета Рафаэля Чимишкяна и выражает соболезнования его семье, близким и всему спортивному сообществу», — говорится в сообщении НОК Грузии в соцсетях.