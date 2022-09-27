Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула территорию России. В соцсетях появился скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что экс-спортсменка не планирует возвращаться в страну.

Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от Давыдовой они не получали, о ее планах им неизвестно.