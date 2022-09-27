Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула территорию России. В соцсетях появился скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что экс-спортсменка не планирует возвращаться в страну.
Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от Давыдовой они не получали, о ее планах им неизвестно.
Давыдова выиграла золотые медали на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах, летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, а также была частью сборной России, завоевавшей золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов.