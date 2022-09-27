ОКР отреагировал на сообщения об отъезде Давыдовой

Олимпийский комитет России (ОКР) на текущий момент не располагает информацией от пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию и генерального секретаря организации Анастасии Давыдовой об отъезде из России. Об этом во вторник сообщила служба информации ОКР.

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"Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря в ОКР не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина заявила ТАСС, что сотрудники школы, в которой работает Давыдова, подтвердили информацию об отъезде бывшей спортсменки.