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1 час назад

Олимпийский комитет России не располагает информацией об отъезде Давыдовой

ТАСС

Олимпийский комитет России (ОКР) на текущий момент не располагает информацией от пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию и генерального секретаря организации Анастасии Давыдовой об отъезде из России. Об этом во вторник сообщила служба информации ОКР.

ОКР отреагировал на сообщения об отъезде Давыдовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря в ОКР не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина заявила ТАСС, что сотрудники школы, в которой работает Давыдова, подтвердили информацию об отъезде бывшей спортсменки.

Давыдовой 39 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, тринадцатикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Давыдова занимает должность генерального секретаря Олимпийского комитета России, награждена орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, а также орденами Почета и Дружбы.

Летние виды спорта,Анастасия Давыдова,Ольга Брусникина,
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