Чемпион России по триатлону дисквалифицирован на три года

Российский триатлонист Егор Селиванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В организме 20 летнего спортсмена обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации Селиванова отсчитывается с 23 сентября 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.
В августе Селиванов выиграл золотую медаль чемпионата России в дисциплине «кросс триатлон».
Также РУСАДА дисквалифицировало Айхаана Антонова (три года), выступающего в спортивной борьбе, пауэрлифтера Ольгу Орлову (четыре года) и бобслеистку Софью Живицу (два года).