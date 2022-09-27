Чемпион России по триатлону дисквалифицирован на три года

Российский триатлонист Егор Селиванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Фото: Личный архив Егора Селиванова Личный архив Егора Селиванова

В организме 20 летнего спортсмена обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации Селиванова отсчитывается с 23 сентября 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

В августе Селиванов выиграл золотую медаль чемпионата России в дисциплине «кросс триатлон».