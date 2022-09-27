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1 час назад

Чемпион России по триатлону Селиванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

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Российский триатлонист Егор Селиванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Чемпион России по триатлону дисквалифицирован на три года
Фото: Личный архив Егора СеливановаЛичный архив Егора Селиванова

В организме 20 летнего спортсмена обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации Селиванова отсчитывается с 23 сентября 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

В августе Селиванов выиграл золотую медаль чемпионата России в дисциплине «кросс триатлон».

Также РУСАДА дисквалифицировало Айхаана Антонова (три года), выступающего в спортивной борьбе, пауэрлифтера Ольгу Орлову (четыре года) и бобслеистку Софью Живицу (два года).

Летние виды спорта,Ольга Орлова,
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