Нагорный снялся с финала в упражнениях на кольцах на Спартакиаде

Никита Нагорный снялся с финала в упражнениях на кольцах соревнований по спортивной гимнастике на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов из-за проблем с плечом. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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"Нагорный снялся с колец. У него уже давно плечо болит, и мы решили его не перегружать. Завтра он будет выступать. Кольца как ни один снаряд - нагрузка на плечи", - сказала Родионенко.

В пятницу Нагорный выступит в вольных упражнениях и на коне. Еще два финала в отдельных упражнениях пройдут в субботу.

Соревнования по спортивной гимнастике на Спартакиаде проходят с 26 сентября по 1 октября в Казани. Нагорный стал чемпионом в личном многоборье, в составе сборной Москвы завоевал золото в командном многоборье.