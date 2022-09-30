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1 час назад

Гимнаст Нагорный не выступит в упражнениях на кольцах на Спартакиаде из-за травмы

ТАССиещё 2

Никита Нагорный снялся с финала в упражнениях на кольцах соревнований по спортивной гимнастике на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов из-за проблем с плечом. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Нагорный снялся с финала в упражнениях на кольцах на Спартакиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нагорный снялся с колец. У него уже давно плечо болит, и мы решили его не перегружать. Завтра он будет выступать. Кольца как ни один снаряд - нагрузка на плечи", - сказала Родионенко.

В пятницу Нагорный выступит в вольных упражнениях и на коне. Еще два финала в отдельных упражнениях пройдут в субботу.

Соревнования по спортивной гимнастике на Спартакиаде проходят с 26 сентября по 1 октября в Казани. Нагорный стал чемпионом в личном многоборье, в составе сборной Москвы завоевал золото в командном многоборье.

Нагорному 25 лет, в командном многоборье он завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио и серебряную медаль Игр в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде в Токио спортсмен также выиграл две бронзовые награды - в личном многоборье и в упражнении на перекладине. На чемпионате мира 2019 года спортсмен завоевал три золотые медали (в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке), он также является восьмикратным чемпионом Европы.

Летние виды спорта,Валентина Родионенко,Никита Нагорный,СБОРНАЯ РОССИИ,
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