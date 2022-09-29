Глава ОКР выразил уверенность в участии России в Олимпиаде-2028

"Осталось шесть лет до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, и мы закладываем основание в то, что наши спортсмены должны поехать, - сказал Поздняков. - Уверен на 100%, что мы там будем, и мы должны не просто поехать и хорошо выступить, а занять место не ниже третьего. На территории сильного соперника должны показать достойный результат".