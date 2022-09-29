Глава ОКР выразил уверенность в участии России в Олимпиаде-2028

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Уверенность в этом в четверг на панельной сессии "Российское олимпийское движение. Вызовы и решения" в рамках форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
"Осталось шесть лет до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, и мы закладываем основание в то, что наши спортсмены должны поехать, - сказал Поздняков. - Уверен на 100%, что мы там будем, и мы должны не просто поехать и хорошо выступить, а занять место не ниже третьего. На территории сильного соперника должны показать достойный результат".
Поздняков отметил, что Олимпийский комитет России готов полностью обеспечить подготовку российских спортсменов в рамках своей компетенции.
"Вне зависимости от того, когда квалификационный отбор начнется, важно сделать так, чтобы наши спортсмены могли принять в нем участие сразу на следующий день, когда эта возможность появится. И наши усилия должны быть направлены на то, чтобы обеспечить подготовку к соревнованиям, которые, я надеюсь, начнутся уже со следующего года", - добавил глава организации.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.