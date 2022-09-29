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2 часа назад

Генсек Олимпийского комитета России покидает пост после отъезда из страны

Елена Прошина

Пятикратная олимпийская чемпионка и Генсек Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова сообщила о желании покинуть свой пост после отъезда из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Maira Baku.

Олимпийская чемпионка Давыдова переехала в Дубай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30-летняя Анастасия Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы. Она награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденами Почета и Дружбы. Спортсменка стала единственной в истории пятикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании и занимает должность генерального секретаря Олимпийского комитета России.

Ранее стало известно, что Давыдова покинула Россию и переехала в Дубай. По имеющимся данным, возвращаться обратно спортсменка не планирует.

Летние виды спорта,Анастасия Давыдова,
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