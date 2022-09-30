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24 минуты назад

Гимнастка Листунова выиграла золото Спартакиады в опорном прыжке. Мельникова — вторая

Чемпионат.com

Абсолютная чемпионка Европы 2021 года по спортивной гимнастике Виктория Листунова выиграла соревнования по опорному прыжку на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Второе место заняла абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021 года Ангелина Мельникова. Тройку лучших замкнула 18-летняя гимнастка Алина Шклокова. Листунова и Мельникова являются олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях Токио-2020.

Листунова выиграла золото Спартакиады в опорном прыжке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результат Виктории Листуновой — 13,883 балла. Ангелина Мельникова набрала 13,883 балла, Алина Шклокова — 13,299.

Вчера, 29 сентября, 17-летняя Листунова стала первой в личном многоборье.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады проходят в Казани с 26 сентября по 1 октября.

Летние виды спорта,Ангелина Мельникова,
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