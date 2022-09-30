Листунова выиграла золото Спартакиады в опорном прыжке

Абсолютная чемпионка Европы 2021 года по спортивной гимнастике Виктория Листунова выиграла соревнования по опорному прыжку на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Второе место заняла абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021 года Ангелина Мельникова. Тройку лучших замкнула 18-летняя гимнастка Алина Шклокова. Листунова и Мельникова являются олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях Токио-2020.