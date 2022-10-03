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6 часов назад

Польша и Эстония присоединились к бойкоту конгресса FIG из-за допуска россиян

Матч ТВиещё 4

Федерации гимнастики Польши и Эстонии не примут участие в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) из за присутствия российской и белорусской сторон.

Польша и Эстония бойкотируют конгресс FIG из-за допуска россиян
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее о бойкоте конгресса FIG сообщили представители Украины и Норвегии.

Генеральный секретарь польской федерации Петр Дек заявил, что участие в мероприятии несовместимо с позицией министерства спорта и туризма страны.

— Любое другое решение противоречило бы ценностям, в которые мы глубоко верим. Оно также несовместимо с позицией Министерства спорта и туризма Польши. Хотя решение было очевидным, оно не было принято легкомысленно.

Важность ежегодных встреч федераций членов FIG невозможно переоценить. Наша федерация сделает все возможное, чтобы принять участие в подготовительных работах и поделиться мнением по вопросам, которые будут обсуждаться в Стамбуле, но мы будем делать это из Варшавы, — сказал Дек, слова которого приводит Inside the Games.

Конгресс FIG, который должен состояться с 11 по 12 ноября, был перенесен в турецкий Стамбул из Норвегии, так как скандинавская страна оказалась не в состоянии организовать мероприятие из за запрета со стороны местного олимпийского комитета и министерства культуры на допуск российской стороны.

В марте российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой FIG из за ситуации на Украине.Источник:Inside the Games

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