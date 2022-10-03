Польша и Эстония бойкотируют конгресс FIG из-за допуска россиян

— Любое другое решение противоречило бы ценностям, в которые мы глубоко верим. Оно также несовместимо с позицией Министерства спорта и туризма Польши. Хотя решение было очевидным, оно не было принято легкомысленно.



Важность ежегодных встреч федераций членов FIG невозможно переоценить. Наша федерация сделает все возможное, чтобы принять участие в подготовительных работах и поделиться мнением по вопросам, которые будут обсуждаться в Стамбуле, но мы будем делать это из Варшавы, — сказал Дек, слова которого приводит Inside the Games.