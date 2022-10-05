Гимнастка Мельникова готова выступать под нейтральным флагом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что готова выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Все зависит от того, насколько в других видах спорта долгая карьера. Если у вас есть десятки лет, вы можете ставить жесткие условия и ждать. У нас есть короткий период, два-три года, когда ты на пике возможностей. Его упустить — и все, работа всей жизни в никуда. Поэтому не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне странно.
Наверное, лучше все-таки хоть как-то, но выступать... Эх, знаете, такая тяжелая участь нам досталась! Помимо того, что мы и так выступали долго без флага, сейчас новая напасть. И этому нет конца. Сложно даже отвечать на вопрос, поскольку сам не понимаешь, что происходит», — сказала Мельникова в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.
«Военные действия были начаты точно не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают военные действия, к участию в соревнованиях. Но это непросто», — сказал Бах в интервью Corriere della Sera.
Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выразил уверенность в том, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) останутся в силе и российские и белорусские спортсмены по-прежнему будут отстранены от международных соревнований.