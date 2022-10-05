Гимнастка Мельникова готова выступать под нейтральным флагом

«Все зависит от того, насколько в других видах спорта долгая карьера. Если у вас есть десятки лет, вы можете ставить жесткие условия и ждать. У нас есть короткий период, два-три года, когда ты на пике возможностей. Его упустить — и все, работа всей жизни в никуда. Поэтому не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне странно.



Наверное, лучше все-таки хоть как-то, но выступать... Эх, знаете, такая тяжелая участь нам досталась! Помимо того, что мы и так выступали долго без флага, сейчас новая напасть. И этому нет конца. Сложно даже отвечать на вопрос, поскольку сам не понимаешь, что происходит», — сказала Мельникова в интервью «Спорт-Экспрессу».