Олимпийская чемпионка Горохова: Бах залез в политику

«Обидно, что Бах, сам олимпийский чемпион, говорит о сожалении, что не стал двукратным, потому что не смог участвовать в Москве в 1980 году, что в спорт влезли политики. А на каком основании он сейчас предлагает нашим спортсменам написать, что они будут выступать без флага и гимна, что они не согласны с операцией? Кто он такой, чтобы российские спортсмены это делали?



Бах сам залез в политику и не может из нее выйти. Я не понимаю его требований. Что, если я за Путина буду голосовать, меня тоже никуда не допустят потом? Кто дал Баху такое право? Олимпийский девиз звучит так: «Быстрее. Выше. Сильнее». В том году добавили «Вместе». И Бах сделал все, чтобы мы не были вместе. Он приложил все свои усилия, влез в деятельность независимых федераций. МОК приказывает их не допускать Россию», — передает слова Гороховой «Матч ТВ».