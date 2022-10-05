Олимпийская чемпионка Горохова: Бах залез в политику

Трехкратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по фехтованию, почетный президент Российского союза спортсменов Галина Горохова обвинила главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в том, что он сделал спорт частью политики.
«Обидно, что Бах, сам олимпийский чемпион, говорит о сожалении, что не стал двукратным, потому что не смог участвовать в Москве в 1980 году, что в спорт влезли политики. А на каком основании он сейчас предлагает нашим спортсменам написать, что они будут выступать без флага и гимна, что они не согласны с операцией? Кто он такой, чтобы российские спортсмены это делали?
Бах сам залез в политику и не может из нее выйти. Я не понимаю его требований. Что, если я за Путина буду голосовать, меня тоже никуда не допустят потом? Кто дал Баху такое право? Олимпийский девиз звучит так: «Быстрее. Выше. Сильнее». В том году добавили «Вместе». И Бах сделал все, чтобы мы не были вместе. Он приложил все свои усилия, влез в деятельность независимых федераций. МОК приказывает их не допускать Россию», — передает слова Гороховой «Матч ТВ».
Ранее Бах заявил о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.
«Военные действия были начаты точно не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают военные действия, к участию в соревнованиях. Но это непросто», — сказал Бах в интервью Corriere della Sera.
Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.
Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам швед Себастиан Самуэльссон заявил, что Международный олимпийский комитет вынес слишком простое наказание, допустив российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 и 2022 года в нейтральном статусе.