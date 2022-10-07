Дина Аверина прокомментировала попадание в Книгу рекордов России

«Для меня большая неожиданность и в то же время огромная честь быть отмеченной Книгой рекордов России. Считаю, что это наше общее достижение, которого могло и не быть без Ирины Александровны, Веры Николаевны, Ирины Борисовны, Юлии Владимировны, Ларисы Викторовны, Вероники Борисовны, Ариши, моей семьи, врачей, судей и всех тех, кто, несмотря ни на что, всегда был рядом, болел