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27 минут назад

Дина Аверина отреагировала на попадание в Книгу рекордов России

Чемпионат.comиещё 2

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина прокомментировала новость о том, что её внесли в Книгу рекордов России.

Дина Аверина прокомментировала попадание в Книгу рекордов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Её отметили в номинации «Самое большое количество побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике». 24-летняя Дина является обладательницей мирового рекорда: 18 золотых медалей, завоёванных на первенствах планеты 2017, 2018, 2019 и 2021 годов. Дина – четырёхкратная абсолютная чемпионка мира.

Гимнастка Дина Аверина попала в Книгу рекордов России за число побед на чемпионатах мира

Также в её активе три серебра и бронза этих соревнований.

«Для меня большая неожиданность и в то же время огромная честь быть отмеченной Книгой рекордов России. Считаю, что это наше общее достижение, которого могло и не быть без Ирины Александровны, Веры Николаевны, Ирины Борисовны, Юлии Владимировны, Ларисы Викторовны, Вероники Борисовны, Ариши, моей семьи, врачей, судей и всех тех, кто, несмотря ни на что, всегда был рядом, болел

Эта награда, безусловно, добавила мотивации и вдохновения для новых рекордов. Верьте в свои силы и помните, что нет ничего невозможного», — написала Дина Аверина в своём телеграм-канале.

Летние виды спорта,Дина Аверина,
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