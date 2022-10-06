Илья Авербух объяснил, почему в новом «Ледниковом периоде» вновь вместе выступят Даня Милохин и Евгения Медведева

В Москве стартовали съемки нового сезона шоу «Ледниковый период». Зрители увидят первый выпуск на Первом канале уже на следующей неделе. Super пробрался за кулисы проекта, где отыскал его художественного руководителя Илью Авербуха. Фигурист наконец ответил журналистам на волнующий многих вопрос: почему в новый сезон решили взять пару Евгения Медведева – Даня Милохин?

А мы уверены, что эти ребята пришли за победой, которую поклонники пророчили им еще в минувшем году. В прошлом сезоне Даня и Женя забрали приз зрительских симпатий, что было ожидаемо: их номера набирали в YouTube миллионы просмотров, сформировался даже отдельный фан-клуб «Медвелохины». Чего только стоил их страстный поцелуй на льду! После него все поклонники твердо решили: у этих двух роман и в жизни.