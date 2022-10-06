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40 минут назад

Авербух объяснил, почему Милохин и Медведева снова выступят вместе

Super.ru

В Москве стартовали съемки нового сезона шоу «Ледниковый период». Зрители увидят первый выпуск на Первом канале уже на следующей неделе. Super пробрался за кулисы проекта, где отыскал его художественного руководителя Илью Авербуха. Фигурист наконец ответил журналистам на волнующий многих вопрос: почему в новый сезон решили взять пару Евгения Медведева – Даня Милохин?

Илья Авербух объяснил, почему в новом «Ледниковом периоде» вновь вместе выступят Даня Милохин и Евгения Медведева
Фото: Super.ruSuper.ru

А мы уверены, что эти ребята пришли за победой, которую поклонники пророчили им еще в минувшем году. В прошлом сезоне Даня и Женя забрали приз зрительских симпатий, что было ожидаемо: их номера набирали в YouTube миллионы просмотров, сформировался даже отдельный фан-клуб «Медвелохины». Чего только стоил их страстный поцелуй на льду! После него все поклонники твердо решили: у этих двух роман и в жизни.

Новый сезон получил название «Снова вместе». А все потому, что на лед выйдут участники прошлых сезонов. Более того, они будут разделены на команды Ильи Авербуха и Александра Жулина (такой формат практиковался до 2014 года), так что предвкушаем жесткую и жаркую борьбу на льду. Также Авербух отметил, что пока пары будут зарабатывать баллы не себе, а команде. А вот как будут определять победителя, он и сам пока не знает. Такие дела!

Летние виды спорта,Александр Жулин,Евгений Медведев,Илья Авербух,Первый канал,
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