Российская триатлонистка стала самым проверяемым РУСАДА спортсменом

Триатлонистка Анна Горева стала самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом с начала 2022 года. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС со вторника, за девять месяцев она была проверена на допинг десять раз.

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Победительница юношеского первенства Европы 2019 года по триатлону Горева в августе заняла четвертое место на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Москве.

По девять раз были проверены РУСАДА на допинг победительница личного турнира Спартакиады Валентина Рясова, серебряный призер того же турнира Диана Исакова и бронзовая медалистка Юлия Голофеева. По восемь раз с начала 2022 года проходили в РУСАДА тестирование бронзовый призер мужского турнира Спартакиады по триатлону Григорий Антипов и неоднократный чемпион России по легкой атлетике бегун Владимир Никитин.

16 августа пресс-служба РУСАДА заявила о четырехлетней дисквалификации триатлониста Андрея Алыпова за использование эритропоэтина (ЭПО), срок дисквалификации исчисляется с 8 июля 2021 года. Международный союз триатлона ранее дисквалифицировал за ЭПО еще трех российских триатлонистов. Игорь Полянский и Александр Брюханков были отстранены от спорта на три года начиная с августа 2021-го, Владимир Турбаевский - на четыре (с 6 января 2021 года по 6 января 2025 года).

Триатлонист Антон Пономарев с сентября 2021 года отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за использование запрещенных веществ (лигандрола и диметилпентиламина).