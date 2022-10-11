Умер серебряный призер Олимпийских игр Логунов

Логунов родился 21 июля 1944 года в Москве. Он выступал за спортивные общества "Трудовые резервы" и "Буревестник", а также ЦСКА. Он является пятикратным чемпионом СССР, а также был обладателем мирового рекорда в гите на 500 м. Вместе с рижским спортсменом Имантом Бодниексом стал серебряным призером Олимпийских игр в гонке на тандеме. После завершения спортивной карьеры работал тренером.

Прощание с Логуновым состоится 12 октября в 10 часов утра на Митинском кладбище. Ранее стало известно, что бывший голкипер сборной СССР и донецкого "Шахтера" Юрий Дегтерев ушел из жизни в возрасте 74 лет. В составе "Шахтера" Дегтерев завоевывал Кубок СССР. Всю карьеру вратарь провел в донецкой команде. Кроме того, с 1995 по 1999 год Дегтерев занимал должность главного тренера "Шахтера". Выступая за сборную СССР, голкипер дважды выигрывал чемпионат Европы среди юниорских команд. За главную сборную СССР сыграл в 17 матчах, из которых 10 на ноль, пропустил 10 мячей. В 1977 году был признан лучшим вратарем СССР (приз журнала "Огонек"). Входит в символический "Клуб Льва Яшина" (вратари, сыгравшие "на ноль" более 100 официальных матчей): 147 матчей.