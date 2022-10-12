Италия бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики из-за россиян

ТАСС, 12 октября. Итальянская федерация гимнастики (FGI) бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за участия представителей России и Белоруссии. Об этом в среду сообщает портал Inside the Games.

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"Итальянская федерация гимнастики поддерживает линию, принятую другими европейскими федерациями с одобрения Олимпийского комитета Италии. В качестве знака солидарности с Украинской федерацией гимнастики FGI заявляет, что не примет участия в 84-м конгрессе FIG", - говорится в письме, текст которого приводит портал.

Италия стала шестой страной, делегаты которой не примут участия в конгрессе. Ранее от участия отказались представители Норвегии, Украины, Польши, Эстонии и Литвы.

Конгресс Международной федерации гимнастики пройдет в Стамбуле с 11 по 12 ноября. Первоначально он должен был проходить в Норвегии, однако затем был перенесен в другую страну из-за того, что Норвежская федерация гимнастики отказалась проводить конгресс, следуя рекомендациям национального олимпийского комитета и Министерства культуры Норвегии не приглашать официальных лиц или делегатов из России или Белоруссии на мероприятия в стране.