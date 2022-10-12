Украинская синхронистка жестко высказалась о российских спортсменах

Украинская синхронистка и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Марта Федина поддержала решение об отстранении спортсменов из России от международных соревнований. Об этом сообщает «Газета.ру» .

«Если бы на улице встретились, то патлы повыдергивала бы», – заявила Федина говоря о спортсменах из России.

Она также добавила, что ей было бы неприятно выступать с ними на одних соревнованиях. По её мнению, соперницы из России заявляют, что спорт «вне политики», но Федина считает эти слова лицемерием.