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1 час назад

Украинская синхронистка жестко высказалась о российских спортсменах

Елена Прошина

Украинская синхронистка и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Марта Федина поддержала решение об отстранении спортсменов из России от международных соревнований. Об этом сообщает «Газета.ру».

Украинская синхронистка жестко высказалась о российских спортсменах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы на улице встретились, то патлы повыдергивала бы», – заявила Федина говоря о спортсменах из России.

Она также добавила, что ей было бы неприятно выступать с ними на одних соревнованиях. По её мнению, соперницы из России заявляют, что спорт «вне политики», но Федина считает эти слова лицемерием.

Украинский теннисист Долгополов выступил против допуска россиян на Australian Open

Федина также добавила, что спецоперация России на Украине мешает тренировкам местных спортсменов.

Ранее Шведский лыжник Йенс Бурман назвал последствия возможного допуска российских спортсменов к чемпионату мира 2023 года.

Летние виды спорта,Марта Федина,
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