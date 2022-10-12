Украинская синхронистка жестко высказалась о российских спортсменах

Украинская синхронистка и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Марта Федина поддержала решение об отстранении спортсменов из России от международных соревнований. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Если бы на улице встретились, то патлы повыдергивала бы», – заявила Федина говоря о спортсменах из России.
Она также добавила, что ей было бы неприятно выступать с ними на одних соревнованиях. По её мнению, соперницы из России заявляют, что спорт «вне политики», но Федина считает эти слова лицемерием.
Федина также добавила, что спецоперация России на Украине мешает тренировкам местных спортсменов.
Ранее Шведский лыжник Йенс Бурман назвал последствия возможного допуска российских спортсменов к чемпионату мира 2023 года.