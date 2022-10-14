Боттас объявил дату своего дуатлона в 2023 году

В прошлом году Валттери Боттас в пятый раз проводил свой традиционный дуатлон, и соревнования в живописном финском местечке Паюлахти вновь прошли вполне успешно. Причём победа в них досталась его подруге, профессиональной австралийской велосипедистке Тиффани Кромвелл, и мы об этом рассказывали.

Фото: F1News.ru F1News.ru

Теперь, когда календарь сезона на следующий год уже известен, Валттери решил провести свой очередной дуатлон несколько раньше, в первый уик-энд августа, и объявил его дату: 06.08.2023.

Уже открыта регистрация для желающих принять участие в соревнованиях; всем им предстоит побежать 5-километровый кросс, затем проехать 20 км на горном велосипеде, после чего пробежать ещё один кросс, но уже на дистанции 3 километра.

В семейном разряде, в котором участвуют родители с детьми, задача несколько проще: Кросс 1,5 км, 5 км на велосипеде и ещё 1,5 км бегом.