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55 минут назад

Боттас объявил дату своего дуатлона в 2023 году

F1News.ru

В прошлом году Валттери Боттас в пятый раз проводил свой традиционный дуатлон, и соревнования в живописном финском местечке Паюлахти вновь прошли вполне успешно. Причём победа в них досталась его подруге, профессиональной австралийской велосипедистке Тиффани Кромвелл, и мы об этом рассказывали.

Боттас объявил дату своего дуатлона в 2023 году
Фото: F1News.ruF1News.ru

Теперь, когда календарь сезона на следующий год уже известен, Валттери решил провести свой очередной дуатлон несколько раньше, в первый уик-энд августа, и объявил его дату: 06.08.2023.

Уже открыта регистрация для желающих принять участие в соревнованиях; всем им предстоит побежать 5-километровый кросс, затем проехать 20 км на горном велосипеде, после чего пробежать ещё один кросс, но уже на дистанции 3 километра.

В семейном разряде, в котором участвуют родители с детьми, задача несколько проще: Кросс 1,5 км, 5 км на велосипеде и ещё 1,5 км бегом.

Тем, кто может определиться со своими планами на август уже сейчас, участие в дуатлоне обойдётся дешевле: до 31 декабря регистрация на двоих стоит 77 евро. Затем до конца мая стартовый взнос будет составлять 50 евро, а летом цена вырастет до 77 евро на одного участника.

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