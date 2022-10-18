Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
35 минут назад

МУФАСА стала чемпионом Бизнес-лиги по тэг-регби

Чемпионат.com

По итогам всех пяти этапов Бизнес-лиги по тэг-регби, прошедших с 2021 по 2022 годы, абсолютным чемпионом Бизнес-лиги стала команда Московского Управления Федеральной антимонопольной службы (МУФАСА). 5-й тур собрал рекордное количество корпоративных команд: на поле крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА в тэг-регби впервые играли 20 коллективов. Турнир проводится регби-клубом ЦСКА и телеканалом «Матч ТВ» при участии Федерации регби России.

МУФАСА стала чемпионом Бизнес-лиги по тэг-регби
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игроки Московского Управления Федеральной антимонопольной службы сенсационно победили в дебютном туре в Нижнем Новгороде, затем дважды занимали вторые места в Москве и вновь стали сильнейшей командой уже в 4-м туре в Туле. С каждым туром МУФАСА прибавляла в мастерстве и в игре, и к 5-му туру ожидаемо подходила в статусе фаворита. В итоге коллектив дошёл до матча за третье место, в котором уступил команде «Матч ТВ» со счётом 2:6 – одному из лидеров корпоративной лиги. Тем не менее добытые за эти два года победы позволили команде по итогам пяти туров стать абсолютным чемпионом турнира. В активе МУФАСА 142 очка, в то время как у ближайших соперников из команд «Красавчики» (победы в 3-м и 5-м турах) и «Матч ТВ» (победа во 2-м туре) 134 и 125 очков соответственно.

«Мы видим, как наш любимый вид спорта с каждым днём развивается и привлекает новых людей, создаются новые команды и даже турниры, и мы этому безмерно рады. Мы проделали большой путь и завершаем 2022 год ярким 5-м туром Бизнес-лиги, который собрал рекордное количество участников», – сказал президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин.

Летние виды спорта,ФАС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители