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38 минут назад

Спортсменка из Турции закрыла флаг Казахстана на награждении

Елена Прошина

Спортсменки из Казахстана и Турции устроили разборки за право демонстрировать флаг своей страны во время награждения призеров на Чемпионате мира по армрестлингу в Анталье. Кадры противостояния появились в Telegram-канале ORDA.

По итогам соревнований первое место заняла спортсменка из Турции Чаглаян Деря Джерен, а второе и третье — казашки Диана Тюкова и Дана Асанова.

На церемонии награждения представительницы из Казахстана решили растянуть между собой флаг своей страны, перекрыв тем самым первую ступеньку пьедестала. Это не устроило Джерен и она демонстративно раскрыла турецкий флаг поверх казахского.

Тюкова и Асанова также решили не сдаваться и снова выставили флаг Казахстана на передний план. В результате между девушками разгорелось противостояние. Точку в нем поставило то, что Тюкова и Асанова развернули флаг Казахстана над головой Джерен, которая не смогла с этим ничего сделать, поскольку принимала свою золотую медаль.

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