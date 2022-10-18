Спортсменка из Турции закрыла флаг Казахстана на награждении

Спортсменки из Казахстана и Турции устроили разборки за право демонстрировать флаг своей страны во время награждения призеров на Чемпионате мира по армрестлингу в Анталье. Кадры противостояния появились в Telegram-канале ORDA.

По итогам соревнований первое место заняла спортсменка из Турции Чаглаян Деря Джерен, а второе и третье — казашки Диана Тюкова и Дана Асанова.

На церемонии награждения представительницы из Казахстана решили растянуть между собой флаг своей страны, перекрыв тем самым первую ступеньку пьедестала. Это не устроило Джерен и она демонстративно раскрыла турецкий флаг поверх казахского.