Самая сексуальная спортсменка мира раскрыла секрет своего успеха

Недавно Спиранак стала самой популярной из представителей гольфа в одной из соцсетей, опередив Рори Макилроя из Северной Ирландии и американца Тайгера Вудса.

Напомним, Макилрой возглавлял мировой рейтинг суммарно на протяжении 106 недель и выиграл 4 мейджора, Вудс — 15-кратный победитель мейджоров. Спиранак за всю карьеру одержала одну победе в Cactus Tour в мае 2016 года. В соцсетях она публикует советы и обучающие материалы по гольфу в одежде мало пригодной для Кубка Райдера. При этом у Пейдж 3,6 млн подписчиков, у Вудса – ровно 3, а у Макилроя – 2,3 млн.