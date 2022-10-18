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1 час назад

Самая сексуальная спортсменка мира раскрыла секрет своего успеха

Чемпионат.com

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, в начале 2022 года признанная журналом Maxim самой сексуальной женщиной, раскрыла успех своего секрета в социальных сетях.

Недавно Спиранак стала самой популярной из представителей гольфа в одной из соцсетей, опередив Рори Макилроя из Северной Ирландии и американца Тайгера Вудса.

Напомним, Макилрой возглавлял мировой рейтинг суммарно на протяжении 106 недель и выиграл 4 мейджора, Вудс — 15-кратный победитель мейджоров. Спиранак за всю карьеру одержала одну победе в Cactus Tour в мае 2016 года. В соцсетях она публикует советы и обучающие материалы по гольфу в одежде мало пригодной для Кубка Райдера. При этом у Пейдж 3,6 млн подписчиков, у Вудса – ровно 3, а у Макилроя – 2,3 млн.

Узнав об этой статистике, Спиранак предельно лаконично раскрыла секрет своей популярности.

«Всё просто. Мужчины любят гольф и женскую грудь», — написала она в соцсетях.

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