Самая сексуальная спортсменка мира раскрыла секрет своего успеха

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, в начале 2022 года признанная журналом Maxim самой сексуальной женщиной, раскрыла успех своего секрета в социальных сетях.
Недавно Спиранак стала самой популярной из представителей гольфа в одной из соцсетей, опередив Рори Макилроя из Северной Ирландии и американца Тайгера Вудса.
Напомним, Макилрой возглавлял мировой рейтинг суммарно на протяжении 106 недель и выиграл 4 мейджора, Вудс — 15-кратный победитель мейджоров. Спиранак за всю карьеру одержала одну победе в Cactus Tour в мае 2016 года. В соцсетях она публикует советы и обучающие материалы по гольфу в одежде мало пригодной для Кубка Райдера. При этом у Пейдж 3,6 млн подписчиков, у Вудса – ровно 3, а у Макилроя – 2,3 млн.
Узнав об этой статистике, Спиранак предельно лаконично раскрыла секрет своей популярности.
«Всё просто. Мужчины любят гольф и женскую грудь», — написала она в соцсетях.