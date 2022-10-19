Президент МОК: не стоит смешивать ситуацию на Украине и Федерацию бокса

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Исполнительный совет МОК «тщательно оценит» ситуацию на своём заседании в декабре, включая голосование против проведения новых президентских выборов. Бах сказал об этом во время своего выступления на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле, на которой присутствует и делегация ОКР во главе со Станиславом Поздняковым. «Это очень сложная ситуация. Мы относимся к этому виду спорта с большой симпатией. Если бы мы этого не сделали, бокс не был бы включён в программу Игр в Токио после того, как было принято «беспрецедентное решение» об организации турнира, несмотря на отстранение руководящего органа, известного как AIBA».