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4 часа назад

Президент МОК: не стоит смешивать ситуацию на Украине и Федерацию бокса

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Исполнительный совет МОК «тщательно оценит» ситуацию на своём заседании в декабре, включая голосование против проведения новых президентских выборов. Бах сказал об этом во время своего выступления на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле, на которой присутствует и делегация ОКР во главе со Станиславом Поздняковым. «Это очень сложная ситуация. Мы относимся к этому виду спорта с большой симпатией. Если бы мы этого не сделали, бокс не был бы включён в программу Игр в Токио после того, как было принято «беспрецедентное решение» об организации турнира, несмотря на отстранение руководящего органа, известного как AIBA».

Президент МОК: не стоит смешивать ситуацию на Украине и Федерацию бокса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Глава МОК добавил, что ситуация на Украине и проблемы в Международной ассоциации бокса (IBA) не должны смешиваться.

«Сравнивать ситуацию на Украине с ситуацией в IBA – это не то, что мы не должны иметь в виду», — заявил функционер.

Летние виды спорта,Томас Бах,Станислав Поздняков,
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