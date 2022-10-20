"Стреляют себе в ногу": Степанова раскритиковала отстранение РФ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова считает, что ее вид спорта не сможет выжить без участия России и крупнейшей в мире российской телеаудитории.
«Футбол, наверное, выживет и без россиян. А вот выживут ли лыжные гонки как спорт? Без крупнейшей в мире телеаудитории, когда продажа медиаправ оплачивают почти все соревнования и наши, спортсменов, призовые деньги? Удачи, что сказать! Соответствующие спортивные власти стреляют себе в ногу, исключая нас.
А европейские политики стреляют себе в ногу, вводя экономические санкции, которые вредят Европе. Честно говоря, я не могу заставить себя поверить, что народы Европы хотят страдать сами ради невыполнимой цели — заставить страдать Россию. У нас в русском языке есть выражение: «Назло бабушке отморожу себе уши». Это как раз то, что Европа делает в последнее время», — цитирует слова Степановой «Матч ТВ».
Ранее член Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям в следующем сезоне.
«Ничего не изменилось. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в следующем сезоне», — сказал Ууситало.
В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.