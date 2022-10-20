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1 час назад

Степанова заявила, что с отстранением России мировые спортивные власти стреляют себе в ногу

Газета.Ruиещё 1

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова считает, что ее вид спорта не сможет выжить без участия России и крупнейшей в мире российской телеаудитории.

"Стреляют себе в ногу": Степанова раскритиковала отстранение РФ
Фото: stepanova_nika01/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)stepanova_nika01/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Футбол, наверное, выживет и без россиян. А вот выживут ли лыжные гонки как спорт? Без крупнейшей в мире телеаудитории, когда продажа медиаправ оплачивают почти все соревнования и наши, спортсменов, призовые деньги? Удачи, что сказать! Соответствующие спортивные власти стреляют себе в ногу, исключая нас.

А европейские политики стреляют себе в ногу, вводя экономические санкции, которые вредят Европе. Честно говоря, я не могу заставить себя поверить, что народы Европы хотят страдать сами ради невыполнимой цели — заставить страдать Россию. У нас в русском языке есть выражение: «Назло бабушке отморожу себе уши». Это как раз то, что Европа делает в последнее время», — цитирует слова Степановой «Матч ТВ».

Ранее член Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мартти Ууситало заявил, что российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям в следующем сезоне.

«Ничего не изменилось. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в следующем сезоне», — сказал Ууситало.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

Летние виды спорта,Вероника Степанова,
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