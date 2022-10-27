Мексика подала заявку на проведение летних ОИ 2036 года

"Мы считаем себя успешной и амбициозной страной, - сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард , чей комментарий приводит агентство Reuters . - Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трех чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире".

Также Эбрард отметил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение Игр.

Единственный раз Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году, соревнования проходили в Мехико с 12 по 27 октября. В 1970 и 1986 годах в Мексике проходил чемпионат мира по футболу, кроме того, страна примет игры мирового первенства 2026 года, матчи которого также пройдут в США и Канаде.