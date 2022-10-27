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1 час назад

Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

ТАССиещё 4

Мексика стала официальным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Мексики.

Мексика подала заявку на проведение летних ОИ 2036 года
Фото: EPAEPA

"Мы считаем себя успешной и амбициозной страной, - сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, чей комментарий приводит агентство Reuters. - Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трех чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире".

Также Эбрард отметил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение Игр.

Единственный раз Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году, соревнования проходили в Мехико с 12 по 27 октября. В 1970 и 1986 годах в Мексике проходил чемпионат мира по футболу, кроме того, страна примет игры мирового первенства 2026 года, матчи которого также пройдут в США и Канаде.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже, в 2028 году Олимпийские игры примет Лос-Анджелес, в 2032-м - Брисбен.

Летние виды спорта,Марсело Эбрард,
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