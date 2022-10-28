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2 часа назад

Названо препятствие для спортсменов из России на пути к Олимпиаде

Lenta.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях. Невозможность соревноваться в рамках различных чемпионатов не так критична, но спортсменов могут не допустить также и до квалификационных соревнований, что закроет путь на Олимпиаду 2024 года. Об этом препятствии в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Названо препятствие для спортсменов из России на пути к Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МОК рекомендовал федерациям не допускать россиян. И почти все они к этому прислушались, кроме федерации по теннису — они дают спортсменам допуск под нейтральным флагом. Другие пока не готовы на это пойти, хотя документ МОК и является рекомендательным. В результате сейчас федерация за федерацией отказывают россиянам даже в отборе на Олимпийские игры», — сказала депутат.

Политик подчеркнула: невозможность участвовать в чемпионатах и кубках мира, хоть и неприятна, но не принципиальна — их можно пропустить. А вот недопуск к отборам на Олимпийские игры во многих случаях критичен.

«Волейбол уже не допустил россиян на отборочные игры, они не могут получить лицензии. И вот, в чем смысл: если в 2023 году все события на Украине закончатся и нас начнут допускать, спортсмены могут уже не пройти отбор и не попасть на соревнования, ведь квалификации начинают проводиться заранее. Легкоатлеты и другие индивидуальные спортсмены могут получить допуск за несколько месяцев до Олимпиады, а вот с групповыми видами спорта все иначе», — объяснила Журова.

Мужская и женская сборные России по волейболу пропустят квалификационные соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Отборочный турнир пройдет с 30 сентября по 8 октября 2023 года. К нему будут допущены команды, занимающие 1-26 место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), кроме сборных Франции и России.

Летние виды спорта,Светлана Журова,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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