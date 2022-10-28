Названо препятствие для спортсменов из России на пути к Олимпиаде

«Волейбол уже не допустил россиян на отборочные игры, они не могут получить лицензии. И вот, в чем смысл: если в 2023 году все события на Украине закончатся и нас начнут допускать, спортсмены могут уже не пройти отбор и не попасть на соревнования, ведь квалификации начинают проводиться заранее. Легкоатлеты и другие индивидуальные спортсмены могут получить допуск за несколько месяцев до Олимпиады, а вот с групповыми видами спорта все иначе», — объяснила Журова.