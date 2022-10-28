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1 час назад

Капитан сборной легионеров чемпионата России по регби Дю Пре признался в любви России

Газета.Ru

Капитан команды сильнейших легионеров чемпионата России по регби под названием «Russian Barbarians» Карел Дю Пре рассказал, с какими сложностями после переезда в Россию.

Капитан сборной легионеров чемпионата РФ по регби признался в любви России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

29 октября Дю Пре и его партнерам по «Russian Barbarians» предстоит сыграть товарищеский матч против сборной России. Игра состоится в 14.00 по московскому времени на «Волгоград Арене». Слова Дю Пре передает корреспондент «Газеты.Ru

«Самое главное, к чему надо адаптироваться, — это русский язык. Я провел в России уже несколько лет, но все еще учу его.

Также надо было привыкнуть к погоде: здесь идет снег, температура резко меняется с +10 до -3, зима наступает без предупреждения.

Пока мы играем и тренируемся в России, наши друзья в Южной Африке лежат на пляже в +30 градусов жары.

Но Россия — это красивая страна, которую я очень люблю. Мне очень нравится здесь жить, тренироваться и играть. Я хочу пригласить как можно больше людей их Южной Африки в Россию», — сказал Дю Пре.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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