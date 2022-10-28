Капитан сборной легионеров чемпионата РФ по регби признался в любви России

«Самое главное, к чему надо адаптироваться, — это русский язык. Я провел в России уже несколько лет, но все еще учу его.



Также надо было привыкнуть к погоде: здесь идет снег, температура резко меняется с +10 до -3, зима наступает без предупреждения.



Пока мы играем и тренируемся в России, наши друзья в Южной Африке лежат на пляже в +30 градусов жары.



Но Россия — это красивая страна, которую я очень люблю. Мне очень нравится здесь жить, тренироваться и играть. Я хочу пригласить как можно больше людей их Южной Африки в Россию», — сказал Дю Пре.