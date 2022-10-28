Тренер сборной России по регби назвал интересным состав своей команды

«Я не помню, чтобы когда-нибудь безмятежно сидел за день до матча и все было классно. Жаль, что не будет Давыдова, Гресева, Симпликевича из-за травм. Всего 5-6 игроков не будет из тех, кого планировал пригласить.



Но выбор исполнителей сейчас шикарный по сравнению с ситуацией пятилетней давности. Тогда нависала проблема первой-второй линии, а теперь она почти полностью решена благодаря разным игрокам.



Жалко, что нет выхода на Европу, потому что у сборной интересный состав — сплав опыта и молодости, которая тоже уже достаточно матерая, тянется вслед за старшими игроками», — сказал Первухин.