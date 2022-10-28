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1 час назад

Тренер сборной России по регби Первухин назвал интересным состав своей команды

Газета.Ru

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин высказался о товарищеском матче своих подопечных против команды сильнейших легионеров чемпионата России «Russian Barbarians».

Тренер сборной России по регби назвал интересным состав своей команды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Игра состоится 29 октября в 14.00 по московскому времени на «Волгоград Арене». Слова Первухина передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не помню, чтобы когда-нибудь безмятежно сидел за день до матча и все было классно. Жаль, что не будет Давыдова, Гресева, Симпликевича из-за травм. Всего 5-6 игроков не будет из тех, кого планировал пригласить.

Но выбор исполнителей сейчас шикарный по сравнению с ситуацией пятилетней давности. Тогда нависала проблема первой-второй линии, а теперь она почти полностью решена благодаря разным игрокам.

Жалко, что нет выхода на Европу, потому что у сборной интересный состав — сплав опыта и молодости, которая тоже уже достаточно матерая, тянется вслед за старшими игроками», — сказал Первухин.

Летние виды спорта,Александр Первухин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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