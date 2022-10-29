Полстяная завершила карьеру из-за ситуации с латвийской федерацией

Гимнастка Елизавета Полстяная решила завершить профессиональную карьеру из-за ухода из Латвийской федерации гимнастики и невозможности выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом гимнастка заявила ТАСС в субботу.
"Я официально объявляю о завершении карьеры, это решение я приняла давно, но смогла выложить только сегодня. Конечно, основная причина произошедшего - мое исключение из сборной Латвии, в спорте ничего загадывать нельзя, но у меня был план подготовки к отбору на Олимпиаду в Париже. Чемпионат Европы был моим последним стартом ,где я еще представляла Латвию, после августа я уже нигде не выступала, поддерживала форму, надеясь на какое-то решение", - сказала Полстяная.
"За сборную России я выступать не планировала, потому что здесь новые правила в нашем виде спорта, совсем другая система, плюс очень много нюансов с переходом в другую сборную после того, как ты выступал за страну на чемпионатах мира и Европы. Поэтому не обращалась о переходе во всероссийскую федерацию", - отметила спортсменка.
Полстяная заявила, что после завершения карьеры начнет "новую жизнь". "Еще год назад начала работать тренером, совмещая это с тренировками, сейчас я работаю тренером в спортивном клубе "Спартак". Я люблю детей, получаю такое же удовольствие от работы с ними, как получала, будучи гимнасткой", - добавила она.
"Я не хочу, чтобы эта история воспринималась негативно. Да, ситуация сложилась обидная, да, меня лишили возможности бороться за попадание на Олимпиаду, но главное - поступать по совести. И то, что я имею сейчас как гимнастка, для меня очень ценно. Я ни о чем не жалею, буду вспоминать этот этап жизни с радостью", - заключила спортсменка.
6 августа Полстяная рассказала ТАСС, что ее фамилию убрали из заявки национальной команды на чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства. В Олимпийском комитете Латвии уточнили, что не запрещали спортсменке выступить на турнире за страну и этот вопрос будет решать национальная федерация гимнастики. Позднее Латвийская федерация гимнастики разрешила Полстяной представлять страну на международных соревнованиях, но за свой счет. 17 августа Полстяная приняла решение отказаться от выступлений за сборную Латвии по художественной гимнастике.