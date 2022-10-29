Полстяная завершила карьеру из-за ситуации с латвийской федерацией

Гимнастка Елизавета Полстяная решила завершить профессиональную карьеру из-за ухода из Латвийской федерации гимнастики и невозможности выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом гимнастка заявила ТАСС в субботу.

Фото: ТАСС ТАСС

"Я официально объявляю о завершении карьеры, это решение я приняла давно, но смогла выложить только сегодня. Конечно, основная причина произошедшего - мое исключение из сборной Латвии, в спорте ничего загадывать нельзя, но у меня был план подготовки к отбору на Олимпиаду в Париже. Чемпионат Европы был моим последним стартом ,где я еще представляла Латвию, после августа я уже нигде не выступала, поддерживала форму, надеясь на какое-то решение", - сказала Полстяная.

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"За сборную России я выступать не планировала, потому что здесь новые правила в нашем виде спорта, совсем другая система, плюс очень много нюансов с переходом в другую сборную после того, как ты выступал за страну на чемпионатах мира и Европы. Поэтому не обращалась о переходе во всероссийскую федерацию", - отметила спортсменка.

Полстяная заявила, что после завершения карьеры начнет "новую жизнь". "Еще год назад начала работать тренером, совмещая это с тренировками, сейчас я работаю тренером в спортивном клубе "Спартак". Я люблю детей, получаю такое же удовольствие от работы с ними, как получала, будучи гимнасткой", - добавила она.

"Я не хочу, чтобы эта история воспринималась негативно. Да, ситуация сложилась обидная, да, меня лишили возможности бороться за попадание на Олимпиаду, но главное - поступать по совести. И то, что я имею сейчас как гимнастка, для меня очень ценно. Я ни о чем не жалею, буду вспоминать этот этап жизни с радостью", - заключила спортсменка.