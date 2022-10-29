«Россияне всегда стремятся стать лучше»: главный иностранный тренер регбистов

«В каких-то аспектах российские регбисты уступают другим, если сравнивать с австралийцами, новозеландцами, южноафриканцами.



Однако россияне очень жадны до новых знаний, и они хотят прогрессировать. В моей родной стране — Южной Африке — спортсмены начинают думать, что уже знают все, и теряют желание расти дальше. Россияне же всегда стремятся стать лучше.



Условия для развития в спорте в России отличные. Меня очень сильно удивляет, что, в какой город России я бы ни приехал, везде есть отличные спортивные объекты. И везде занимаются люди. Спорт играет большую роль в жизни россиян.



В такие тяжелые моменты, как сейчас, спорт становится для людей отдушиной и приносит им позитивные эмоции», — сказал Нил.