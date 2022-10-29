Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Тренер сильнейших иностранцев отметил стремление российских регбистов стать лучше

Газета.Ru

Главный тренер команды лучших легионеров чемпионата России по регби «Russian Barbarians» ДжейПи Нил рассказал, как относится к российским спортсменам. Слова специалиста передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россияне всегда стремятся стать лучше»: главный иностранный тренер регбистов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В каких-то аспектах российские регбисты уступают другим, если сравнивать с австралийцами, новозеландцами, южноафриканцами.

Однако россияне очень жадны до новых знаний, и они хотят прогрессировать. В моей родной стране — Южной Африке — спортсмены начинают думать, что уже знают все, и теряют желание расти дальше. Россияне же всегда стремятся стать лучше.

Условия для развития в спорте в России отличные. Меня очень сильно удивляет, что, в какой город России я бы ни приехал, везде есть отличные спортивные объекты. И везде занимаются люди. Спорт играет большую роль в жизни россиян.

В такие тяжелые моменты, как сейчас, спорт становится для людей отдушиной и приносит им позитивные эмоции», — сказал Нил.

29 октября команда Нила «Russian Barbarians» одержала победу над сборной России в товарищеском матче (22:21).

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители