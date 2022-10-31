Тренер Родионенко: российские гимнастки сильнее американок

Женская сборная России по спортивной гимнастике в настоящее время превосходит по сложности программ и качеству исполнения команду США, которая захватила лидерство в квалификации проходящего в Ливерпуле чемпионата мира. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал 29 октября. Сборные России и Белоруссии вынуждены пропустить этот турнир из-за санкций, наложенных на них в начале марта Международной федерацией гимнастики из-за обострения ситуации на Украине.
"Мы в обязательном порядке смотрим этот чемпионат мира, нам очень важно смотреть, с кем бы пришлось соревноваться, - сказала Родионенко. - Сейчас американки выиграли квалификацию, но мы ни на секунду не сомневаемся, что наша женская команда явно сильнее их. Результаты американок невысокие. Я сужу из того, что мы видим".
Лидеры сборной США Шайлис Джонс, Джейд Кейри и Джордан Чайлз набрали в квалификации 55,766, 55,132 и 53,998 балла соответственно. Россиянка Виктория Листунова в конце сентября в финале личного многоборья Спартакиады показала результат 57,565 балла, занявшая второе место Ангелина Мельникова - 56,966, бронзовый призер Владислава Уразова - 55,432.
Листунова, Мельникова, Уразова и сделавшая перерыв в выступлениях Лилия Ахаимова летом прошлого года выиграли олимпийский командный турнир в Токио. Сборная США завоевала серебряные медали.
В настоящее время сборная России по спортивной гимнастике находится в белорусском Могилеве, где готовится выступить на международных соревнованиях "Турнир спортивной славы". Турнир стартует 1 ноября.