Тренер Родионенко: российские гимнастки сильнее американок

"Мы в обязательном порядке смотрим этот чемпионат мира, нам очень важно смотреть, с кем бы пришлось соревноваться, - сказала Родионенко. - Сейчас американки выиграли квалификацию, но мы ни на секунду не сомневаемся, что наша женская команда явно сильнее их. Результаты американок невысокие. Я сужу из того, что мы видим".