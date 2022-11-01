Батыршина отреагировала на скандал с унижением гимнасток в сборной Италии

"Я шокирована, если честно. Не ожидала, что такое может быть на уровне сборной. Коррадини сейчас до сих посещает психолога. Такого быть не должно. Я не буду говорить за других, но у меня такого не было. Несмотря на то, что я склонна к полноте, всю жизнь боролась с лишним весом, но все это было в рамках приличия. На лишний вес указывали, шла бегать лишний кросс или отказываешь в себе в ужине. У нас было взвешивание три раза в день. И то только у тех, у кого существовала такая проблема", - приводит ее слова "Газета.ru".