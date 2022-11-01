Батыршина отреагировала на скандал с унижением гимнасток в сборной Италии

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина призналась, что шокирована новостью об унижении спортсменок в сборной Италии.
Скандал стал достоянием общественности после того, как бывшая спортсменка сборной Италии Нина Коррадини рассказала о том, каким унижениям она подвергалась в национальной команде со стороны тренерского штаба из-за проблем с лишним весом.
20-летняя спортсменка, завершившая карьеру, призналась, что тренеры заставляли взвешиваться в нижнем белье в присутствии всех членов команды, а когда из-за недоедания она падала в обморок, то ее все равно отправляли на тренировку.
Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина заявила, что никогда не сталкивалась с подобным.
"Я шокирована, если честно. Не ожидала, что такое может быть на уровне сборной. Коррадини сейчас до сих посещает психолога. Такого быть не должно. Я не буду говорить за других, но у меня такого не было. Несмотря на то, что я склонна к полноте, всю жизнь боролась с лишним весом, но все это было в рамках приличия. На лишний вес указывали, шла бегать лишний кросс или отказываешь в себе в ужине. У нас было взвешивание три раза в день. И то только у тех, у кого существовала такая проблема", - приводит ее слова "Газета.ru".