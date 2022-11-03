Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Родившиеся в России гимнастки Салос и Каменщикова получили гражданство Белоруссии

ТАСС

Анастасия Салос и Анна Каменщикова, родившиеся в России и выступающие в художественной гимнастике, официально получили белорусское гражданство. Об этом ТАСС в четверг сообщила главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Родившиеся в России гимнастки получили гражданство Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Анастасия Салос и Анна Каменщикова официально получили гражданство Белоруссии, - сказала Лепарская. - Хочется поздравить их с этим знаменательным событием".

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 355 человек, среди которых были пять спортсменов из Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба президента страны, эти спортсмены уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах.

Салос 20 лет, она родилась в Барнауле, где в четыре года начала заниматься художественной гимнастикой. В 2014 году спортсменка переехала в Белоруссию и позднее стала выступать за сборную страны. В активе Салос три бронзовые медали чемпионатов мира, а также две серебряные и три бронзовые награды европейских первенств.

Каменщиковой 19 лет, первые шаги в художественной гимнастике она делала в городе Находка Приморского края, позднее вместе с родителями переехала в Минск. В 2018 году спортсменка стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы в упражнении с булавами и заняла четвертое место в личном многоборье на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Обе спортсменки имели право выступать за Белоруссию, получив спортивное гражданство страны.

Летние виды спорта,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители