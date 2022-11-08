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1 час назад

Российские самбисты примут участие в чемпионате мира, стартующем 11 ноября в Бишкеке

Газета.Ruиещё 6

С 11 по 13 ноября в столице Киргизии — Бишкеке — пройдет чемпионат мира по самбо. Соревнования пройдут в трех дисциплинах – спортивном женском, спортивном мужском и по боевому самбо.

Российские самбисты примут участие в чемпионате мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В турнире примут участие представители более 50 стран. Также впервые в истории в чемпионате мира по самбо будет участвовать команда беженцев. Стоит отметить, что российские спортсмены также примут участие в турнире. Однако, они смогут выступать только под флагом и с гимном Международной Федерации Самбо (FIAS).

Всего будет разыгран 21 комплект медалей. Участники поборются за звание сильнейших спортсменов планеты в следующих весовых категориях:

Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг

Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг

Боевое самбо: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг

Напомним, что в сентябре сборная Украины по самбо приняла решение отказаться от выступления на чемпионате Европы-2022 в связи с допуском россиян до участия в турнире.

Генеральный партнер турнира – компания «Роснефть». С 2013 года компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо.

Летние виды спорта,Роснефть,
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