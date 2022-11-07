Чемпионка мира среди юниоров Симакова хочет сменить спортивное гражданство

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике россиянка Анастасия Симакова хочет принять гражданство Германии. Комментарий 18-летней спортсменки приводит немецкое издание Stuttgarter Nachrichten.

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По информации издания, Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт. 5 ноября гимнастка выступила в упражнении с обручем на этапе чемпионата Германии за клуб "Айнтрахт Франкфурт", она получила 28,40 балла.

"Я бы хотела тренироваться здесь", - сказала спортсменка.

В источнике отмечается, что Симакова не имеет данных о прохождении медицинского освидетельствования из России.