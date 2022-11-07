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1 час назад

Чемпионка мира среди юниоров гимнастка Симакова намерена сменить спортивное гражданство

ТАССиещё 1

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике россиянка Анастасия Симакова хочет принять гражданство Германии. Комментарий 18-летней спортсменки приводит немецкое издание Stuttgarter Nachrichten.

Чемпионка мира среди юниоров Симакова хочет сменить спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт. 5 ноября гимнастка выступила в упражнении с обручем на этапе чемпионата Германии за клуб "Айнтрахт Франкфурт", она получила 28,40 балла.

"Я бы хотела тренироваться здесь", - сказала спортсменка.

В источнике отмечается, что Симакова не имеет данных о прохождении медицинского освидетельствования из России.

Симакова выиграла две золотые медали на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России 2020 года в упражнении с лентой.

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