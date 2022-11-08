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22 минуты назад

Украина бойкотировала ЧМ по самбо в Киргизии, не согласовав решение со спортсменами

Газета.Ru

Федерация самбо Украины бойкотировала чемпионат мира по самбо, который пройдет в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Украина бойкотировала ЧМ по самбо в Киргизии без ведома спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что украинская сторона не поставила в известность Международную федерацию самбо (ФИАС). Также о бойкоте не были оповещены сами украинские спортсмены.

«Заявка на участие не подана, а сроки уже вышли. Судя по всему, это стало неожиданностью и для самих украинских самбистов, которые лояльно относятся к коллегам из других стран, в том числе из России и Белоруссии. Они всегда хорошо общались между собой, абстрагировались от происходящего в мире, поддерживая хорошие отношения», — заявил источник.

Чемпионат мира по самбо пройдет с 11 по 13 ноября.

В сентябре сборная Украины по самбо приняла решение отказаться от выступления на чемпионате Европы-2022 в связи с допуском россиян до участия в турнире.

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