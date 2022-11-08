Украина бойкотировала ЧМ по самбо в Киргизии без ведома спортсменов

«Заявка на участие не подана, а сроки уже вышли. Судя по всему, это стало неожиданностью и для самих украинских самбистов, которые лояльно относятся к коллегам из других стран, в том числе из России и Белоруссии. Они всегда хорошо общались между собой, абстрагировались от происходящего в мире, поддерживая хорошие отношения», — заявил источник.