Украина бойкотировала ЧМ по самбо в Киргизии без ведома спортсменов

Федерация самбо Украины бойкотировала чемпионат мира по самбо, который пройдет в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что украинская сторона не поставила в известность Международную федерацию самбо (ФИАС). Также о бойкоте не были оповещены сами украинские спортсмены.
«Заявка на участие не подана, а сроки уже вышли. Судя по всему, это стало неожиданностью и для самих украинских самбистов, которые лояльно относятся к коллегам из других стран, в том числе из России и Белоруссии. Они всегда хорошо общались между собой, абстрагировались от происходящего в мире, поддерживая хорошие отношения», — заявил источник.
Чемпионат мира по самбо пройдет с 11 по 13 ноября.
В сентябре сборная Украины по самбо приняла решение отказаться от выступления на чемпионате Европы-2022 в связи с допуском россиян до участия в турнире.