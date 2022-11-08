Хоркина: Я самая титулованная гимнастка мира

«Думаю, когда гимнастам разрешили выступать только на одном снаряде, это дало возможность другим странам заявить какого-то своего уникального спортсмена. Вот он умеет это одно – и три-четыре Олимпиады выигрывает. И все же это неправильно, когда человек выступает только на одном снаряде. Неправильно для развития спортивно