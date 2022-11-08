В ФИАС отреагировали на бойкот Украиной ЧМ по самбо в Киргизии

В Международной федерации самбо (ФИАС) высказались о решении Федерации самбо Украины бойкотировать чемпионат мира, который пройдет с 11 по 13 ноября в киргизском Бишкеке. Как пишет газета «Известия», украинская сторона не стала подавать заявку на участие в турнире.

«Нам очень жаль, ведь сборная Украины всегда считается одним из фаворитов любого международного турнира. Ни о каких санкциях в отношении национальной федерации самбо Украины за пропуск соревнований речи не идет», — заявили в международной федерации

Отмечается, что украинская сторона не поставила в известность ФИАС о своих планах бойкотировать чемпионат мира. Кроме того, об этом не знали и сами украинские спортсмены, которые лояльно относятся к своим коллегам из других стран, в том числе из России и Белоруссии.