Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
48 минут назад

В ФИАС отреагировали на бойкот Украиной ЧМ по самбо в Киргизии

Никита Бородкин

В Международной федерации самбо (ФИАС) высказались о решении Федерации самбо Украины бойкотировать чемпионат мира, который пройдет с 11 по 13 ноября в киргизском Бишкеке. Как пишет газета «Известия», украинская сторона не стала подавать заявку на участие в турнире.

В ФИАС отреагировали на бойкот Украиной ЧМ по самбо в Киргизии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нам очень жаль, ведь сборная Украины всегда считается одним из фаворитов любого международного турнира. Ни о каких санкциях в отношении национальной федерации самбо Украины за пропуск соревнований речи не идет», — заявили в международной федерации

Отмечается, что украинская сторона не поставила в известность ФИАС о своих планах бойкотировать чемпионат мира. Кроме того, об этом не знали и сами украинские спортсмены, которые лояльно относятся к своим коллегам из других стран, в том числе из России и Белоруссии.

Напомним, что ранее сборная Украины по самбо бойкотировала чемпионат Европы. Причиной стал допуск россиян к участию в турнире.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители