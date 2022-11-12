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30 минут назад

В Германии российской чемпионке разрешили выступать за страну

Елена Прошина

Федерация гимнастики ФРГ разрешила чемпионке мира среди юниоров Анастасии Симаковой выступать за сборную Германии. Об этом сообщил глава пресс-службы федерации Торстен Хартманн, передает ТАСС.

В Германии российской чемпионке разрешили выступать за страну
Фото: YoutubeYoutube

По его словам, Анастасия «выразила заинтересованность в том, чтобы выступать за Германию». Федерация гимнастики рассмотрела этот вопрос и дала принципиальное согласие.

Теперь Симаковой нужно пройти спортивный отбор в национальную команду, после чего она сможет выступать на международных соревнованиях.

При этом Хартман отметил, что Федерация гимнастики ФРГ отправила соответствующий запрос коллегам из России, на который пока не получила ответа.

На днях немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что Симакова приехала в Германию еще летом. Три недели назад она получила немецкий паспорт и является гражданкой ФРГ. Гимнастка уже выступила на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт».

Ранее Ирина Винер оценила перспективы Симаковой попасть в сборную Германии.

Летние виды спорта,Ирина Винер,
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