Хоркина оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2024

Российским спортсменам удастся выступить на Играх-2024 в Париже, заявила двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Хоркина подчеркнула, что верит в возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

Она пояснила, что спортивные эксперты провели сравнительный анализ выступлений зарубежных атлетов на чемпионате мира в Ливерпуле и результатов Спартакиады в Казани. По их мнению, россияне показали лучшие результаты, оказались «впереди планеты всей».

Хоркина подчеркнула, что «когда мы [россияне] вернемся [к участию в международных соревнованиях], мы должны вернуться только победителями».