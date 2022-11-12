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27 минут назад

Олимпийская чемпионка Хоркина оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2024

Илья Родин

Российским спортсменам удастся выступить на Играх-2024 в Париже, заявила двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Об этом пишет ТАСС.

Хоркина оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хоркина подчеркнула, что верит в возможность участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

Она пояснила, что спортивные эксперты провели сравнительный анализ выступлений зарубежных атлетов на чемпионате мира в Ливерпуле и результатов Спартакиады в Казани. По их мнению, россияне показали лучшие результаты, оказались «впереди планеты всей».

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Хоркина подчеркнула, что «когда мы [россияне] вернемся [к участию в международных соревнованиях], мы должны вернуться только победителями».

Олимпийская чемпионка отметила, что это ее пожелание, ее мечта. Она резюмировала, что верить следует всегда.

Летние виды спорта,Светлана Хоркина,
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