Паралимпийского чемпиона обвинили в насилии над товарищем по сборной США

Паралимпийского чемпиона по плаванию Роберта Грисволда обвинили в сексуальном насилии над умственно отсталым товарищем по сборной США. Об этом сообщает CNN.
Золотой медалист Паралимпийских игр по плаванию Роберт Грисволд «злонамеренно преследовал», и подвергал сексуальному насилию младшего, умственно отсталого товарища по команде - Паркера Эгберта. Это утверждается в гражданском иске, поданном в пятницу в Колорадо.
Насилие происходило во время Паралимпийских игр в Токио и в Центре паралимпийской подготовки США в Колорадо-Спрингс. Спортсмены стали соседями по комнате, что «позволило злоупотреблениям продолжаться и усиливаться».
Согласно иску, Грисволд «приложил согласованные усилия, чтобы «подружиться» с 19-летним Эгбертом. Он постоянно называл его своим «маленьким приятелем»».
Эгберт «отказывался принимать душ, где Грисволд подвергал его сексуальному насилию». Чтобы справиться с душевной болью Эгберт начал писать рассказы о группе друзей, которые были «смелыми» и победили монстра - «мощный ураган под названием «Роберт».
Утверждается что потерпевший «получил серьезные телесные повреждения, боль и страдания, а также психические расстройства и эмоциональный стресс.
«Этот случай представляет собой ужасную трагедию, когда жизнь молодого человека была полностью разрушена изнасилованием и жестоким обращением со стороны члена команды, ставшего жестоким сексуальным хищником», - говорится в иске.
В материалах дел указано, что Эгберт родился с аутизмом, не говорил до шести лет и «в настоящее время обладает умственными способностями пятилетнего ребенка».
Грисволд, родившийся с церебральным параличом, выиграл две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио.