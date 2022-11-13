Паралимпийского чемпиона обвинили в насилии над товарищем по сборной США

Паралимпийского чемпиона по плаванию Роберта Грисволда обвинили в сексуальном насилии над умственно отсталым товарищем по сборной США. Об этом сообщает CNN.

Золотой медалист Паралимпийских игр по плаванию Роберт Грисволд «злонамеренно преследовал», и подвергал сексуальному насилию младшего, умственно отсталого товарища по команде - Паркера Эгберта. Это утверждается в гражданском иске, поданном в пятницу в Колорадо.

Насилие происходило во время Паралимпийских игр в Токио и в Центре паралимпийской подготовки США в Колорадо-Спрингс. Спортсмены стали соседями по комнате, что «позволило злоупотреблениям продолжаться и усиливаться».

Согласно иску, Грисволд «приложил согласованные усилия, чтобы «подружиться» с 19-летним Эгбертом. Он постоянно называл его своим «маленьким приятелем»».

Эгберт «отказывался принимать душ, где Грисволд подвергал его сексуальному насилию». Чтобы справиться с душевной болью Эгберт начал писать рассказы о группе друзей, которые были «смелыми» и победили монстра - «мощный ураган под названием «Роберт».

Утверждается что потерпевший «получил серьезные телесные повреждения, боль и страдания, а также психические расстройства и эмоциональный стресс.

«Этот случай представляет собой ужасную трагедию, когда жизнь молодого человека была полностью разрушена изнасилованием и жестоким обращением со стороны члена команды, ставшего жестоким сексуальным хищником», - говорится в иске.

В материалах дел указано, что Эгберт родился с аутизмом, не говорил до шести лет и «в настоящее время обладает умственными способностями пятилетнего ребенка».