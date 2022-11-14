Российская чемпионка ОИ уехала в США

«У меня сестра живет в Америке больше 8 лет, мне ее тоже недружественной считать? Я очень люблю свою страну и скоро вернусь. Не вижу ничего плохого в том, чтобы тренировать детей, с которыми сотрудничаю уже на протяжении пяти лет», — ответила Голядкина