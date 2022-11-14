Российская чемпионка ОИ уехала в США

Олимпийская чемпионка 2020 года по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала о своем пребывании в США, где она стала главным тренером местных спортсменок. Как сообщает «Газета.Ru», подписчики в соцсетях стали спрашивать у синхронистки, зачем она решила переехать в Соединенные Штаты.
По словам Голядкиной, российский спорт «перевернулся с ног на голову», а она сейчас в предвкушении «новых программ» и рада работать с местными девочками. Подписчики же ей напомнили, что США является для России недружественной страной.
«У меня сестра живет в Америке больше 8 лет, мне ее тоже недружественной считать? Я очень люблю свою страну и скоро вернусь. Не вижу ничего плохого в том, чтобы тренировать детей, с которыми сотрудничаю уже на протяжении пяти лет», — ответила Голядкина
Напомним, что спортсменка выиграла Олимпийские игры 2020 года в Токио в соревнованиях групп в составе сборной России.