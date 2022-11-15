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1 час назад

Чемпионку России по метанию диска Панову дисквалифицировали на два года за допинг

Газета.Ru

Российская метательница диска Елена Панова получила дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Чемпионку России дисквалифицировали за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В допинг-пробе 35-летней спортсменки обнаружили 1,3-диметилбутиламин (S6б). Дисквалификация Пановой учитывает отбытый срок временного отстранения. Россиянка сможет вернуться к соревнованиям 14 апреля 2023 года.

Панова — дважды становилась чемпионкой России (2017, 2018), а также выигрывала серебряную медаль летней Универсиады-2013 в Казани.

Летние виды спорта,Елена Панова,
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