Чемпионку России дисквалифицировали за допинг

Российская метательница диска Елена Панова получила дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В допинг-пробе 35-летней спортсменки обнаружили 1,3-диметилбутиламин (S6б). Дисквалификация Пановой учитывает отбытый срок временного отстранения. Россиянка сможет вернуться к соревнованиям 14 апреля 2023 года.
Панова — дважды становилась чемпионкой России (2017, 2018), а также выигрывала серебряную медаль летней Универсиады-2013 в Казани.