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1 час назад

Паралимпийский комитет России намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК

ТАССиещё 25

Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен обратиться к международной общественности, в том числе в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные правозащитные организации инвалидов в связи с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство ПКР в организации. Об этом ТАСС в среду заявил президент ПКР Павел Рожков.

РФ пожалуется в ООН на Международный паралимпийский комитет
Фото: ТАССТАСС

За решение приостановить членство ПКР проголосовали 64 делегата, против - 39, 16 человек воздержались.

"ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их права на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК. ПКР рассматривает возможные варианты защиты своих прав", - заявил Рожков.

Летние виды спорта,Павел Рожков,ООН,
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