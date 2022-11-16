Сестры Аверины пропустят Кубок России в Петербурге

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не выступят на Кубке России, который пройдет с 23 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила в среду президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.