Сестры Аверины пропустят Кубок России в Петербурге

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не выступят на Кубке России, который пройдет с 23 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила в среду президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Соревнования пройдут в петербургском спорткомплексе "Юбилейный" и станут последним крупным турниром сезона-2022.
"Арина и Дина Аверины не выступят на Кубке России, мы меняем им программы, - сказала Винер. - Но в Санкт-Петербурге будет Лала Крамаренко, она должна показать зрителям программу, с которой раньше выступала Алина Кабаева".
27 ноября в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт, посвященный Дню матери, в котором примут участие отечественные звезды художественной гимнастики и культуры.