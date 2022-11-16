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1 час назад

Сестры Аверины пропустят ноябрьский Кубок России по художественной гимнастике в Петербурге

ТАСС

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не выступят на Кубке России, который пройдет с 23 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила в среду президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Сестры Аверины пропустят Кубок России в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соревнования пройдут в петербургском спорткомплексе "Юбилейный" и станут последним крупным турниром сезона-2022.

"Арина и Дина Аверины не выступят на Кубке России, мы меняем им программы, - сказала Винер. - Но в Санкт-Петербурге будет Лала Крамаренко, она должна показать зрителям программу, с которой раньше выступала Алина Кабаева".

27 ноября в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт, посвященный Дню матери, в котором примут участие отечественные звезды художественной гимнастики и культуры.

Летние виды спорта,Лала Крамаренко,Дина Аверина,Ирина Винер,Алина Кабаева,
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